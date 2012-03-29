路透伦敦3月29日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:走势未变--市场将很快升向七个月通道顶部区域1.3449美元,该位置与2月高位1.3487美元料构成阻力.不过,欧元/美元需跌破1.3263美元(近期上涨趋势线切入位),才能缓和短期上档压力.若上探未果,应会回测近期低位1.3004美元,之后是2月低点1.2974/54美元.若再度跌穿该水平,将下看1月低点1.2624美元.我们仍将近期高位1.3487美元视作短期顶部.若升穿该位置,欧元/美元料升向200日移动均线1.3597美元.

美元/日圆:仍受到82.34日圆的六周上涨趋势线支撑,若延续该走势,将会维持多头格局.不过,市场难以克服240分钟图云区顶部的83.20日圆阻力位.该位置是上探近期高点84.10/19前的障碍.只有跌破82.34,市场才有可能向下展开更深的修正,先是81.97,然后是81.09水平,并有可能跌至80.13,我们预计价格会在该水准再度趋稳.美元/日圆未来仍上看2011年4月高点85.53,随后是自2007年高位下跌走势的23.6%回档位86.80.

英镑/美元:一如预期,在200周移动均线1.6014美元之前即逆转走势(市场自2008年以来就未超过该水平).英镑从近期高点1.6001美元回落,若收在昨日低点1.5842美元将确认走势,有可能下滑到(2012年3月22日低位)1.5570美元,以及55日移动均线1.5742美元,下方支撑位为1.5643/1.5599美元.届时需收在低于1.5643美元的位置,才能展开新的跌势.英镑/美元若升穿1.6014美元,将上看2011年10月高位1.6167美元(预计机率不高).

纽约 当日 今年来 2011年

0803GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3332 1.3314 +0.14 +2.99 1.2945

美元/日圆 JPY= 82.38 82.85 -0.57 +7.07 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 109.83 110.30 -0.43 +10.30 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9039 0.9052 -0.14 -3.59 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5921 1.5888 +0.21 +2.48 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9986 0.9980 +0.06 -2.03 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0381 1.0390 -0.09 +1.53 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8178 0.8171 +0.09 +5.06 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 85.510 86.060 -0.64 +8.74 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 67.370 67.710 -0.50 +12.60 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 131.14 131.59 -0.34 +9.71 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2689 1.2704 -0.12 -3.33 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦;审校 王冠中

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