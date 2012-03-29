〔中国债市〕人民币利率互换小幅走跌,受内外盘经济担忧情绪拖累

路透上海3月29日电---中国人民币利率互换(IRS)周四小幅走跌.其中,中长端下行幅度更为明显,因密集公布的企业财报表现不佳,令中国经济"软着陆"前景蒙尘.

此外,投资者还担心作为欧元区重要国家的西班牙在未来数年很可能陷入经济增长停滞,拖累全球经济.

北京一银行交易员说,"ND(离岸IRS)下的更厉害,由于外资在国内市场做的比较活跃,所以国内IRS也受到越来越多外围的影响."

他表示,五年IRS较昨日跌了约4个基点(bp).不过,考虑到国内宏观经济走向并不明朗,因此IRS近期恐难走出震荡格局.

继昨日收挫2.65%之后,中国股市沪综指.SSEC周四收盘继续下跌1.4%至两个半月新低.投资人担心经济见底周期或将延长,同时损及内地企业的获利能力.

西班牙的公共部门债务与国内生产总值(GDP)之比高达70%,其民间部门债务水平也是欧元区最高的几个国家之一.自从希腊在2010年初寻求国际援助之后,西班牙就接着成为投资者关注的焦点.

由于迫于压力要将赤字降至欧盟要求的水平并且要坚守新的财政制度,西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)承诺周五将提出一份预算,而且将会"非常的苛刻".

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四多数走势平稳,其中七天期品种在多日走升后小幅回落,经过前期的准备,机构多已将季末所需资金落实到位,季末资金需求高峰期已过.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.1700/3.2825 3.0800/3.1790 3.1220/3.2200 3.2820/3.3840 3.2400/3.5650

周三 3.2067/3.3467 3.1207/3.2100 3.1814/3.2729 3.3286/3.4229 3.3000/3.5920

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变动 -0.0367/-0.0642 -0.0407/-0.0310 -0.0594/-0.0529 -0.0466/-0.0389 -0.0600/-0.0270

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年2月人民币IRS成交的名义本金总额为2,033.5亿元人民币,较1月的971.53亿元增长逾一倍.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 林高丽

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