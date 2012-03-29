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市场报道 | 2012年 3月 29日 星期四 15:23 BJT

〔标题新闻〕西班牙3月HICP初值较上年同期上升1.8%,符合市场预估,2月为上扬1.9%

注:HICP为消费者物价调和指数

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