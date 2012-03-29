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亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 15:39 BJT

〔金属期市〕期铜持稳,经济成长忧虑限制升势

路透新加坡3月29日电---期铜周四持稳,自上一交易日跌逾2%的颓势回稳,但美国数据显示今年开局疲弱,可能促使投资者了结获利.

周三期铜价格收跌2.2%,本周一开始本为持坚,因预期美国会有进一步的货币宽松.

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