《独家新闻》意昂集团和RWE搁置英国核电厂计划,担忧成本超支--消息

欧洲已公布经济指标--2017/2/17
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透法兰克福/伦敦3月29日电---消息人士周四告诉路透,德国公用事业公司意昂集团(E.ON)(EONGn.DE)和RWE(RWEG.DE)已经搁置在英国新建核电厂的计划.
"两公司打算退出这项计画,"一位接近上述公司并且知悉事情进展的消息人士称.
两公司及其合资企业Horizon拒绝就此事置评.
这两家公司原计划2025年前在英国新建总装机容量最高达6,000兆瓦(megawatts)的核电厂,因英国致力减少碳排放,相关核能法令较其他国家更为友善.
但他们近来表示,对可能的成本超支感到担忧,在欧洲其他的核电项目中曾出现这情形.(完)
--编译 李春喜;审校 王冠中
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
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