《独家新闻》意昂集团和RWE搁置英国核电厂计划,担忧成本超支--消息

路透法兰克福/伦敦3月29日电---消息人士周四告诉路透,德国公用事业公司意昂集团(E.ON)(EONGn.DE)和RWE(RWEG.DE)已经搁置在英国新建核电厂的计划.

"两公司打算退出这项计画,"一位接近上述公司并且知悉事情进展的消息人士称.

两公司及其合资企业Horizon拒绝就此事置评.

这两家公司原计划2025年前在英国新建总装机容量最高达6,000兆瓦(megawatts)的核电厂,因英国致力减少碳排放,相关核能法令较其他国家更为友善.

但他们近来表示,对可能的成本超支感到担忧,在欧洲其他的核电项目中曾出现这情形.(完)