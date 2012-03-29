〔中国票据市场〕转贴利率继续走稳,月末渐至市场交投平淡

路透上海3月29日电---中国票据市场转贴利率周四延续本周以来的平稳走势,因随着月末前剩余工作日渐少,多数机构已提前"收工"等待下月,市场交投清淡.

上海一银行交易员称,今日转贴价格"成交和前期差不多,没有特别大的变化."

他并称,与去年相比,今年经济形势略显暗淡,企业对信贷需求有所下降,而监管层管控方面则较为"宽松".因此除提前调整外,总体信贷规模压力的相对减弱,亦助季度末市场的稳势.

此前交易员透露,近日六个月左右的银行承兑汇票转贴成交价格在年息5.7%左右.

此前公布的数据显示,3月汇丰中国制造业PMI初值降至48.1,终结此前连续三个月升势,且为连续第五个月处于荣枯分水岭下方.单月产出和就业指数再度跌至50下方;新订单指数亦明显下降,不过新出口订单则略有回升.[ID:nSB1448478]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 5.9241/5.6235 6.1731/5.8810 7.2502/6.8078

上日 5.9241/5.6235 6.1731/5.8810 7.2502/6.8078

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变动 0bp/0bp 0bp/0bp 0bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价持平**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.1433%,与上日持平.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1583/3.1023 3.2820/3.2360

上日 3.1925/3.1325 3.2962/3.2432

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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