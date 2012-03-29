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市场报道 | 2012年 3月 29日 星期四 16:21 BJT

《外汇动态》欧元/美元在100小时均线切入位附近有买单浮现

0751GMT---据传亚洲投资者于盘中获利了结,在1.3340上方抑制欧元/美元EUR=走势,汇价已小幅走低.

据称在100小时移动均线略前方1.3310水准有颇多买单,在其下的小时图一目均衡云区底部附近,即1.3287的位置亦传出挂有买单.(完)

--编译 洪曦;审校 龚芳

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