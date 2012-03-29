〔韩国企业〕炼油商Hyundai Oilbank推迟IPO,受伊朗制裁影响--消息

路透首尔3月29日电---消息人士透露,韩国炼油商Hyundai Oilbank推迟规模高达20亿美元的首次公开发行(IPO)计划,因投资者对公司与伊朗的关系感到担心.这是亚洲因为伊朗制裁遇阻的第二宗大规模IPO.

由韩国现代重工(009540.KS)控股的Hyundai Oilbank,是伊朗原油的用油大户.三位直接知情人士周四告诉路透,现代重工本计划最早今年5月让Hyundai Oilbank在韩国上市,但目前打算推迟至下半年.

此前,另一家与伊朗有联系的公司赴香港上市计划也往后推迟,反映出美国牵头的对伊朗制裁措施影响范围扩大.虽然制裁是针对伊朗原油出口,却不仅扰乱了全球石油贸易,还影响到保险和国际贸易融资,如今又牵连到股票发行.

"围绕伊朗的忧虑浮现,人们在分析这可能对(Hyundai Oilbank)上市有什么影响,"一位要求匿名的消息人士说.

据其他业内消息人士称,Hyundai Oilbank去年采购的原油当中,有大约20%来自伊朗,比例高于其韩国同业SK Energy.(完)