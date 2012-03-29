〔德国数据〕3月失业率降至纪录新低,失业人口连续第五个月减少(更新版)

欧洲已公布经济指标--2017/2/17
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
(新增细节)
路透柏林3月29日电---德国联邦劳工局周四称,德国失业人口连续第五个月下降,失业率降至6.7%,创下两德统一后首次发布该数据以来的纪录新低.
3月经季节调整的失业人口较上月减少1.8万人至284.1万人,路透调查访问35名分析师的预估为减少1万人.
"现阶段经济疲软对就业市场基本没有影响,"联邦劳工局局长Frank-Juergen Weise称."失业人口在春季复苏后减少."
"对劳动力的需求仍然很高,"他表示.(完)
--编译 王丽鑫;审校 艾茂林
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
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