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市场报道 | 2012年 3月 29日 星期四 16:31 BJT

〔德国数据〕3月失业率降至纪录新低,失业人口连续第五个月减少(更新版)

(新增细节)

路透柏林3月29日电---德国联邦劳工局周四称,德国失业人口连续第五个月下降,失业率降至6.7%,创下两德统一后首次发布该数据以来的纪录新低.

3月经季节调整的失业人口较上月减少1.8万人至284.1万人,路透调查访问35名分析师的预估为减少1万人.

"现阶段经济疲软对就业市场基本没有影响,"联邦劳工局局长Frank-Juergen Weise称."失业人口在春季复苏后减少."

"对劳动力的需求仍然很高,"他表示.(完)

--编译 王丽鑫;审校 艾茂林

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