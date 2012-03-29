《中国新债》新华人寿拟近期发行至多100亿元次级债--消息人士

欧洲已公布经济指标--2017/2/17
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透北京3月29日电---两位消息人士周四向路透表示,中国第三大寿险公司--新华人寿保险股份有限公司(1336.HK)(601336.SS)拟近期发行至多100亿元人民币次级定期债务,期限暂定5+5年.
了解情况的消息人士称,此次次级债发行的最终规模尚待监管最后批准而定,"预计4月初发行."
上述消息人士并指出,是次发行联席主承销商包括中信证券(6030.HK)(600030.SS)、中金公司和瑞银等.
新华人寿该期债务获AA+级信用评级,发行人主体评级则为AAA.
新华人寿在此前披露的2011年年报中称,公司2012年拟发行期限在5年以上、总额不超过100亿元的次级定期债务,以补充附属资本,提高公司偿付能力充足率.
路透致电新华人寿查询时,公司答复称,"我们年报以及董事会的决议都在网站上有披露,但是进一步的消息我们没有听说." (完)
--发稿 康熙泽/谢衡; 审校 屈桂娟
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
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