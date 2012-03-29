《中国新债》新华人寿拟近期发行至多100亿元次级债--消息人士

路透北京3月29日电---两位消息人士周四向路透表示,中国第三大寿险公司--新华人寿保险股份有限公司(1336.HK)(601336.SS)拟近期发行至多100亿元人民币次级定期债务,期限暂定5+5年.

了解情况的消息人士称,此次次级债发行的最终规模尚待监管最后批准而定,"预计4月初发行."

上述消息人士并指出,是次发行联席主承销商包括中信证券(6030.HK)(600030.SS)、中金公司和瑞银等.

新华人寿该期债务获AA+级信用评级,发行人主体评级则为AAA.

新华人寿在此前披露的2011年年报中称,公司2012年拟发行期限在5年以上、总额不超过100亿元的次级定期债务,以补充附属资本,提高公司偿付能力充足率.

路透致电新华人寿查询时,公司答复称,"我们年报以及董事会的决议都在网站上有披露,但是进一步的消息我们没有听说." (完)