〔德国个股〕保险商安联正考虑在中国市场进行第二地上市

路透法兰克福3月29日电---欧洲最大的保险机构德国安联(ALVG.DE)周四表示,正考虑在中国股票市场进行第二地上市.

安联在一份定于5月9日召开的年度股东大会议程上称,可能"与中华人民共和国境内一证券交易所连结"发行新股.

"新股发售价格可能不会大幅低于股票市场价格,"安联称.

周三时,德国邮政银行DPBGn.DE也表示正在考虑海外上市,以获得更多元的投资群.(完)