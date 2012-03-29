〔德国个股〕保险商安联正考虑在中国市场进行第二地上市

韩国个股：法院宣布韩进海运破产
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
路透法兰克福3月29日电---欧洲最大的保险机构德国安联(ALVG.DE)周四表示,正考虑在中国股票市场进行第二地上市.
安联在一份定于5月9日召开的年度股东大会议程上称,可能"与中华人民共和国境内一证券交易所连结"发行新股.
"新股发售价格可能不会大幅低于股票市场价格,"安联称.
周三时,德国邮政银行DPBGn.DE也表示正在考虑海外上市,以获得更多元的投资群.(完)
--编译 洪曦;审校 王冠中
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。