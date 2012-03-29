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货币新闻 | 2012年 3月 29日 星期四 17:33 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑美元跌至日低,受累于欧元区数据不佳及OECD言论

路透伦敦3月29日电---欧元兑美元和日圆周四跌至盘中低点,稍早欧元区经济和企业景气数据逊于预期,且交易商抛出停损卖单.

欧元兑美元EUR=在EBS平台上日内跌0.15%至1.32934美元.交易商称,欧元在跌破上日1.3306美元左右的盘中低点,并进一步跌破1.3300后,停损单被触发.(完)

--编译 侯向明;审校 王冠中

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