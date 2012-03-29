《中国新债》长江三峡集团拟于4月发行100亿元一年期短融--消息(更新版)

(新增相关背景)

* 三峡集团近期拟发行100亿元人民币短融

* 暂定于4月12日以招标方式发行

* 主承销商为工商银行和民生银行

路透北京3月29日电---大型中资企业的信用债发行接踵而来,两位消息人士周四称,中国长江三峡集团公司近期拟发行100亿元人民币短融,期限一年.

了解情况的消息人士表示,是次短融暂定于4月12日以招标方式发行.主承销商为工商银行(1398.HK)(601398.SS)和民生银行(1988.HK)(600016.SS).

长江三峡集团该期短融的债项评级为A-1,主体信用评级为AAA.

去年5月,三峡集团公司曾招标发行100亿元人民币一年期短期融资券,票面利率为4.13%.[ID:nSB1053336]

长江三峡集团是以大型水电开发和运营为主的清洁能源公司,旗下包括上市公司长江电力(600900.SS).

在中国,企业发行的债券一般被统称为信用债,具体包括企业债、非金融企业债务融资工具(短期融资券和中期票据等),以及公司债.不同种类债券审核主管部门不同,其中企业债由国家发展和改革委员会主管;短期融资券和中期票据等由中国人民银行主管;公司债发行主体以上市公司为主,由中国证监会审核.(完)