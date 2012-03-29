《中国新债》长江三峡集团拟于4月发行100亿元一年期短融--消息(更新版)

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
(新增相关背景)
* 三峡集团近期拟发行100亿元人民币短融
* 暂定于4月12日以招标方式发行
* 主承销商为工商银行和民生银行
路透北京3月29日电---大型中资企业的信用债发行接踵而来,两位消息人士周四称,中国长江三峡集团公司近期拟发行100亿元人民币短融,期限一年.
了解情况的消息人士表示,是次短融暂定于4月12日以招标方式发行.主承销商为工商银行(1398.HK)(601398.SS)和民生银行(1988.HK)(600016.SS).
长江三峡集团该期短融的债项评级为A-1,主体信用评级为AAA.
去年5月,三峡集团公司曾招标发行100亿元人民币一年期短期融资券,票面利率为4.13%.[ID:nSB1053336]
长江三峡集团是以大型水电开发和运营为主的清洁能源公司,旗下包括上市公司长江电力(600900.SS).
在中国,企业发行的债券一般被统称为信用债,具体包括企业债、非金融企业债务融资工具(短期融资券和中期票据等),以及公司债.不同种类债券审核主管部门不同,其中企业债由国家发展和改革委员会主管;短期融资券和中期票据等由中国人民银行主管;公司债发行主体以上市公司为主,由中国证监会审核.(完)
--发稿 谢衡/康熙泽; 审校 屈桂娟
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