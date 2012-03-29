李嘉诚：不会完全退出对Facebook的投资

(本文由路透中文网编译)

路透香港3月29日电---香港企业大亨李嘉诚周四表示，当Facebook上市时，他名下私人基金会售股套现，至少会拿回本金。

李嘉诚在记者招待上表示，该基金不会完全退出对Facebook的投资，其他部分会长期持有。（完）