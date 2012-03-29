李嘉诚：不会完全退出对Facebook的投资

香港个股：GIC减持中广核电力逾6,100万港元股份，H股比例降至4.8%
路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。
(本文由路透中文网编译)
路透香港3月29日电---香港企业大亨李嘉诚周四表示，当Facebook上市时，他名下私人基金会售股套现，至少会拿回本金。
李嘉诚在记者招待上表示，该基金不会完全退出对Facebook的投资，其他部分会长期持有。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。