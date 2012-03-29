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财经报道 | 2012年 3月 29日 星期四 17:59 BJT

李嘉诚：不会完全退出对Facebook的投资

(本文由路透中文网编译)

路透香港3月29日电---香港企业大亨李嘉诚周四表示，当Facebook上市时，他名下私人基金会售股套现，至少会拿回本金。

李嘉诚在记者招待上表示，该基金不会完全退出对Facebook的投资，其他部分会长期持有。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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