〔全球经济〕G7国家经济复苏脆弱,欧元区国家远远落后--OECD(更新版)

* G7国家第一和第二季经济按季年化增长率为1.9%

路透巴黎3月29日电---经济合作暨发展组织(OECD)周四表示,发达国家经济复苏脆弱但渐站稳根基,而欧元区国家远远落后美国与加拿大.OECD建议各国央行保持资金面宽松,才不致让复苏仅是昙花一现.