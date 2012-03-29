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亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 17:30 BJT

〔全球经济〕G7国家经济复苏脆弱,欧元区国家远远落后--OECD(更新版)

(新增细节)

* G7国家第一和第二季经济按季年化增长率为1.9%

* 各国央行不需急于收紧政策

路透巴黎3月29日电---经济合作暨发展组织(OECD)周四表示,发达国家经济复苏脆弱但渐站稳根基,而欧元区国家远远落后美国与加拿大.OECD建议各国央行保持资金面宽松,才不致让复苏仅是昙花一现.

OECD预估,七国集团(G7)经济第一和第二季按季年化增长率为1.9%,但成长速度相差很大.

OECD报告称,美国就业市场改善,将帮助美国国第一季和第二季按季年化增长率分别达到2.9%和2.8%.

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