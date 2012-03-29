〔全球经济〕G7国家经济复苏脆弱,欧元区国家远远落后--OECD(更新版)

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
(新增细节)
* G7国家第一和第二季经济按季年化增长率为1.9%
* 各国央行不需急于收紧政策
路透巴黎3月29日电---经济合作暨发展组织(OECD)周四表示,发达国家经济复苏脆弱但渐站稳根基,而欧元区国家远远落后美国与加拿大.OECD建议各国央行保持资金面宽松,才不致让复苏仅是昙花一现.
OECD预估,七国集团(G7)经济第一和第二季按季年化增长率为1.9%,但成长速度相差很大.
OECD报告称,美国就业市场改善,将帮助美国国第一季和第二季按季年化增长率分别达到2.9%和2.8%.
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
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