〔路透专访〕金砖国家合作组建开发银行计划初衷各异--世行行长佐利克

路透印度3月29日电---世界银行行长佐利克表示,金砖国家联合组建一开发银行的计划很难启动,并且难以在专业技能方面与世行匹配.

佐利克表示,在他的任期内世行已做了明显的改革,包括组建了一个由更多新兴国家专家组成的管理团队,以此回应对世行过于受美国支配的批评之声.

他在接受路透采访时表示,已经有许多地区性开发银行,而且许多国家自己也有类似性质的银行.不过他表示,如果金砖国家果真成立开发银行,世行将与之紧密合作.

"我认为印度感兴趣的或许是引入资本,中国则更多的意在推动人民币国际化.俄罗斯不是特别明确,巴西则有一个很大的开发银行,"他说.

"世界银行一直与民间贷款机构、开发银行和地区性银行合作,也愿意与金砖国家银行合作,但(后者)或许很难复制我们的专业技能."(完)