〔路透专访〕金砖国家合作组建开发银行计划初衷各异--世行行长佐利克

欧洲已公布经济指标--2017/2/17
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透印度3月29日电---世界银行行长佐利克表示,金砖国家联合组建一开发银行的计划很难启动,并且难以在专业技能方面与世行匹配.
佐利克表示,在他的任期内世行已做了明显的改革,包括组建了一个由更多新兴国家专家组成的管理团队,以此回应对世行过于受美国支配的批评之声.
他在接受路透采访时表示,已经有许多地区性开发银行,而且许多国家自己也有类似性质的银行.不过他表示,如果金砖国家果真成立开发银行,世行将与之紧密合作.
"我认为印度感兴趣的或许是引入资本,中国则更多的意在推动人民币国际化.俄罗斯不是特别明确,巴西则有一个很大的开发银行,"他说.
"世界银行一直与民间贷款机构、开发银行和地区性银行合作,也愿意与金砖国家银行合作,但(后者)或许很难复制我们的专业技能."(完)
--编译 王洋;审校 王冠中
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
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