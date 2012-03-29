《中国新债》新华保险近期拟发至多100亿元次级债,保险公司融资忙(更新版)

(本文可搭配阅读"《中国保险焦点》保险业"股债双杀"压力将减缓,因应监管红线忙筹资"[ID:nSB1456182].)

(新增更多背景)

* 新华保险拟近期发行至多100亿元次级债

* 预计4月初发行,期限暂定5+5年

* 联席主承销商包括中信证券、中金等

路透北京3月29日电---投资浮亏令中国保险公司偿付能力充足率接近监管红线,融资计划随之接踵而出.两位消息人士周四向路透表示,新华保险(601336.SS)拟近期发行至多100亿元人民币次级债.此前中国人寿(601628.SS)和中国平安601318.SS>已经宣布债券融资计划.

刚通过"A+H"股IPO融资120亿元的新华保险(1336.HK)为中国第三大寿险公司.了解情况的消息人士称,新华保险此次债务发行的最终规模尚待监管最后批准而定,"预计4月初发行."

上述消息人士并指出,该期次级债期限暂定5+5年.发行联席主承销商包括中信证券(6030.HK)(600030.SS)、中金公司和瑞银等.

该期债务获AA+级信用评级,发行人主体评级则为AAA.

新华保险周四公布年报称,公司2012年拟发行期限在五年以上、总额不超过100亿元的次级定期债务,以补充附属资本,提高公司偿付能力充足率.

年报并显示,去年底新华保险偿付能力充足率为155.95%,仅略高于保监会偿付能力监管II类要求,上年底为34.99%.去年实现净利润27.99亿元人民币,同比增长24%.[ID:nSB1460798]

路透致电新华人寿查询时,公司答复称,"我们年报以及董事会的决议都在网站上有披露,但是进一步的消息我们没有听说."

新华保险并非今年国内保险公司中积极筹资补充资本以符合监管要求的单独案例,中国人寿(2628.HK)就计划今年在国内发行380亿元次级债;中国平安(2318.HK)亦在积极推进260亿元A股可转债的发行,希望在第三季完成.

受大额投资减值准备拖累,中国人寿和中国太保(601601.SS)(2601.HK)去年净利出现负增长,中国人寿净利更是下滑45.5%.[ID:nSB1456182]

偿付能力充足率指保险公司实际资本与最低资本的比率.保监会根据保险公司的偿付能力充足率划分为三类规管,一是偿付能力不足的公司,其充足率低于100%;第I类偿付能力充足率在100-150%之间;第II类偿付能力充足率高于150%.对于偿付能力不足或第I类偿付能力充足的保险公司,保监会可对其业务经营和投资活动采取各种限制措施.(完)