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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 19:44 BJT

〔表格〕中国南车2011年度净利按年升53%,为38.64亿元人民币

路透北京/香港3月30日电---中国轨道交通装备制造商--中国南车股份有限公司(601766.SS)(1766.HK)周五公布,截至2011年12月31日止业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年 2010年

每股盈利(元) 0.33 0.21

末期股息(元) 0.18 0.04

净利 3,864 2,526

营业额 80,710 65,133

注:汤森路透综合分析师平均预测其2011年净利润为38.42亿元. (完)

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--发稿 宿泱韫/陈敏; 审校 曾祥进

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