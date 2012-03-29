〔互联网产业〕中国"十二五"互联网普及率达逾45%,推动实现三网融合

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月17日
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透北京3月29日电---中国国家发展和改革委等部门周四表示,"十二五"(2011-2015年)期间,中国下一代互联网的发展目标是普及率达到45%以上,并推动实现三网融合.
刊登在中国发改委网站的通知并称,"十二五"IPv6(国际互联网协议第六版)宽带接入用户数超过2,500万,实现IPv4和IPv6主流业务互通,IPv6地址获取量充分满足用户需求.
同期,网络单位信息流量综合能耗下降40%以上,网络设备制造产业万元增加值能耗下降15%以上.形成一批具有较强国际影响力的下一代互联网研究机构和骨干企业,新增就业岗位超过300万个.
另外,"十二五"要在下一代互联网理论研究、软件研发、设备制造、应用服务等领域实现高端突破,业务应用和终端设备对网络的支持能力显着提高,推动形成系统的标准体系.同时,提升网络与信息安全水平.
数据显示,截至2011年底,中国网民数量达5.13亿,互联网普及率为38.3%.同时,目前中国仅拥有约3.32亿个IPv4地址(不含港澳台地区),仍不能满足快速增长的应用需求.
而针对"十三五"(2016-2020年),通知亦提出,中国互联网业要基本建成世界先进水平的网络基础设施,完成向下一代互联网的平滑演进过渡,进一步提高互联网普及率,大幅缩小数字鸿沟,基本掌握关键领域核心技术和知识产权.(完)
欲浏览更多详情,请点选中国发改委网站:(here)
--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20