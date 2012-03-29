〔中港个股〕工行称今年1-2月的净利息收益率为2.61%,与去年持平--行长

路透香港/北京3月29日电---全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)行长杨凯生周四称,今年1-2月的净利息收益率为2.61%,与去年持平.

工行高层并表示,该行去年底地方政府融资平台贷款现金流全覆盖的达90.4%,全覆盖和半覆盖的达97%.

"(工行)净利息收益率这两个月的基本稳定,可以判断,工商银行下一步还可以继续稳定."杨凯生在工行业绩发布会上称.

工行年报显示,截至去年末的核心资本充足率为10.07%,资本充足率为13.17%.不良贷款率为0.94%,净利息收益率为2.61%.

工行2011年全年净利按年增长26%,为2,083亿元人民币,优于汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的2,064.6亿元.上年同期则为1,651.6亿元.

业绩公布前,工行H股收跌1.6%,报4.93港元,过去一个月累计跌逾11%;大盘恒生指数.HSI今日则跌1.32%.(完)

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