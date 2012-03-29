〔路透专访〕印度2012/13年度铁矿石出口可能大减一半--NMDC董事长

欧洲已公布经济指标--2017/2/17
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透新德里3月29日电---印度2012/13年度铁矿石出货减幅最高可达57%,受矿业禁令和出口税上调影响,这将使该国失去全球第三大铁矿石出口国的地位,并推高全球铁矿石价格.
"在满足1亿-1.2亿吨国内需求后,印度2012/13年度可能将出口3,000万-4,000万吨铁矿石,"印度国有企业NMDC (NMDC.NS)董事长Narendra Kumar Nanda参加路透全球矿业和金属峰会时称.
根据行业预估,印度2011/12年度铁矿石产量料达1.5亿-1.6亿吨,远低于上一年度的2.08亿吨.
Nanda称,2012/13年度产量料与此相当,误差在5%-10%之间.
Nanda还称,该公司2012/13年度产量目标为3,000万吨,高于当前财年约2,700万吨的预期.该公司当前财年将于3月31日结束.
他还称,根据新政府协议,明年NMDC产量中的约10%可能将卖给日本钢铁厂商.继本财年出口40万吨铁矿石到日本和中国后,该公司2012/13年度可能将只会出口铁矿石到日本.
"我们希望下个月签署一份出口铁矿石到日本的协议,"Nanda称,但拒绝透露出口价格可能是多少.(完)
--编译 许娜;审校 田建华
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
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