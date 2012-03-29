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亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 18:22 BJT

〔亚洲橡胶〕3月29日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透3月29日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 4月 311.6 110 310.0 6

* 5月 314.5 184 313.5 13

* 6月 319.6 416 317.5 64

* 7月 323.7 949 322.0 76

* 8月 326.9 5424 325.8 193

* 9月 329.1 8794 328.2 666

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 蔡美珍;审校 田建华

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