〔亚洲橡胶〕3月29日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透3月29日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 4月 311.6 110 310.0 6
* 5月 314.5 184 313.5 13
* 6月 319.6 416 317.5 64
* 7月 323.7 949 322.0 76
* 8月 326.9 5424 325.8 193
* 9月 329.1 8794 328.2 666
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 蔡美珍;审校 田建华
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
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