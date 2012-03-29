〔中国经济〕目标2015年重点城市公共建筑单位面积能耗下降逾20%--住建部

路透北京3月29日电---中国住房和城乡建设部副部长仇保兴周四表示,大规模推进绿色建筑与建筑节能的时机已成熟,目标到2015年,重点城市公共建筑单位面积能耗下降20%以上.

新华社报导援引他在第八届国际绿色建筑和建筑节能大会上并称,若维持每年新增绿色建筑项目300个,"十二五"(2011-2015年)将节能25.5亿千瓦时,减排二氧化碳229.8万吨.

他指出,推动绿色建筑和建筑节能发展,首先要提高新建建筑的绿色建筑比例;要求新建生态城区80%的新建建筑应为绿色建筑.

同时,要推动保障房建设率先执行节能和绿色建筑标准.目前,深圳、厦门等地已率先提出新建保障房全部为绿色建筑.2014年起,所有直辖市、计划单列市及省会城市建设的保障房将实施绿色建筑标准.

中国2011年开始启动公共建筑节能改造重点城市示范,首批深圳、重庆、天津三个城市改造面积将超过1,200万平方米.目前,标准体系的逐步建立,太阳能光伏、LED价格的逐步下降都为绿色建筑和建筑节能发展提供了良好条件.(完)