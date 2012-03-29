〔中港个股〕工行称今年净利息收益率有望稳中有升,盈利增速料低于去年(更新版)

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* 工行称今年的净利息收益率有望保持稳定

* 目前为止该行的贷存比为63.5%

* 预计今年的盈利增速低于去年--分析师

* 地方融资平台贷款质量稳定,不良率仅为0.73%

路透北京/香港3月29日电---面对今年相对复杂的经济金融环境,全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)行长杨凯生周四表示,该行今年的净利息收益率有望保持稳定,并有所上升.

他在工行(1398.HK)业绩发布会上并称,今年1-2月该行的净利息收益率为2.61%,与去年持平;目前为止该行的贷存比为63.5%;地方融资平台贷款目前质量亦稳定,不良率仅为0.73%.

"今年存款准备金率下调过了,也有预测会继续下调,可释放出更多资金,贷款收益比法定存准收益高得多,我对未来一个阶段净息差有信心."杨凯生说.

他进一步解释称,工行现有贷款中69%将重新定价,将执行升息后的利率水平;36.8%的存款会重新定价,而需要重新定价的存款中有80%存款是一年以内的,故存款重新定价对2012年付息增加影响很有限.

广发证券一银行业分析师表示,工行净息差今年整体走势会比较平稳,但也不会有明显的增长,其研究报告预计,商业银行今年在各季度的贷款节奏将较往年更为平均.息差预期在今年一季度见顶,之后环比稳中趋降.

此前,中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)就预计今年净息差扩大势头很难延续."今年保持利差增长压力较大."建行副行长庞秀生称.

建行年报显示,去年该行净利息收益率由2010年的2.49%稳步上升至2.70%.

**预计今年盈利增速低于去年**

年报显示,工行2011年全年净利按年增长26%,为2,083亿元人民币,优于汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的2,064.6亿元.上年同期则为1,651.6亿元.

"预计今年工行的盈利增长在20%左右,处于行业的平均水平."上述广发证券银行业分析师说.

截至去年底,工行的不良贷款率为0.94%.杨凯生并称,该行房地产开发贷款不良率为0.82%,按揭贷款不良率为0.35%,房地产贷款质量稳定.

一券商金融业分析师表示,对中资银行的资产质量应有一个客观的判断.不能回避的是近几年信贷大规模扩张,在这种情况下,银行的不良余额和不良率往下走也是一个正常现象,"但是全行业在1%的水平是不是正常的,这个值得商榷."

此前公布年报的交通银行(3328.HK)(601328.SS)称,截止去年底,该行不良贷款率为0.86%,比年初下降0.26个百分点.

工商银行截至去年末的核心资本充足率为10.07%,资本充足率为13.17%.杨凯生并表示,该行目前没有股本融资计划.

"若采用新资本协议的内部评级法,工行的资本充足率将有所上升."董事长姜建清说.

工行并称,截至去年底,该行地方政府融资平台贷款余额为6,800亿元,比上年下降2,400亿元;其中现金流全覆盖的达90.4%,全覆盖和半覆盖的达97%.

业绩公布前,工行A股今日收跌0.7%,报4.28元人民币,过去一个月累计跌逾3%.同期,H股跌1.6%,报4.93港元,过去一个月累计跌逾11%.(完)