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货币新闻 | 2012年 3月 29日 星期四 19:57 BJT

〔欧洲政经〕欧元区准备提高合并后的救援基金规模--欧元集团声明草案

路透布鲁塞尔3月29日电---一份欧元集团声明草案显示:

* 欧元区将把合并后的救援基金规模设定在7,000亿欧元,直至2013年中期

* 在极端情况下,欧元区救援基金规模可能增至9,400亿欧元

* 2012年7月后,EFSF将仅用于现有项目

* 欧元区在2012年将向ESM注入两笔资金,2013年再注入两笔,2014年注入最后一笔

* 2013年中期以后,欧元区救援基金规模将达到7,000亿欧元

* 将继续评估ESM资金规模.(完)

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