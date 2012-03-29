〔欧洲政经〕欧元区准备提高合并后的救援基金规模--欧元集团声明草案

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透布鲁塞尔3月29日电---一份欧元集团声明草案显示:
* 欧元区将把合并后的救援基金规模设定在7,000亿欧元,直至2013年中期
* 在极端情况下,欧元区救援基金规模可能增至9,400亿欧元
* 2012年7月后,EFSF将仅用于现有项目
* 欧元区在2012年将向ESM注入两笔资金,2013年再注入两笔,2014年注入最后一笔
* 2013年中期以后,欧元区救援基金规模将达到7,000亿欧元
* 将继续评估ESM资金规模.(完)
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
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