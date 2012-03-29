〔国际油市〕亚洲柴油利润率上升,受供应吃紧提振

券商观点：中国1月资本外流显着放缓，人民币兑美元汇率双向波动加大--招商
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
路透新加坡3月29日电---业内消息人士称,亚洲柴油利润率周四上升,因炼厂维护,以及亚洲和中东的需求显现使得供应依然吃紧.
4月柴油裂解价差上涨0.24美元,至每桶较迪拜原油升水15.45美元;航煤裂解价差上涨0.23美元,至15.64美元.
根据新加坡国际企业发展局(IES)周四公布的数据,截止3月28日当周,新加坡陆上航煤和柴油库存下降近18%,至八周低位923.8万桶.
也门招标寻购14万吨船期为4-6月的柴油,此前其已购买40万吨相同船期的柴油.
交易商称,巨大的需求已吸引了印度和新加坡的柴油.交易商指出,上周已有约2万桶柴油从新加坡出口到也门.
新加坡数据显示,4月8日将有约6万吨柴油从印度装船,运往亚丁.
消息人士称,与此同时,含硫500 ppm柴油的现货升水周四仍高于每桶2美元,受沙特(沙乌地)和越南需求支撑.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 136.85 0.12 0.09 136.73
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 136.62 0.06 0.04 136.56
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 137.84 0.08 0.06 137.76
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 138.71 0.05 0.04 138.66
4月柴油互换 GOSGSWMc1 136.70 0.09 0.07 136.61
5月柴油互换 GOSGSWMc2 136.64 0.03 0.02 136.61 (完)
--编译 许娜;审校 王洋
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
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