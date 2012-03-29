〔国际油市〕亚洲柴油利润率上升,受供应吃紧提振

路透新加坡3月29日电---业内消息人士称,亚洲柴油利润率周四上升,因炼厂维护,以及亚洲和中东的需求显现使得供应依然吃紧.

4月柴油裂解价差上涨0.24美元,至每桶较迪拜原油升水15.45美元;航煤裂解价差上涨0.23美元,至15.64美元.

根据新加坡国际企业发展局(IES)周四公布的数据,截止3月28日当周,新加坡陆上航煤和柴油库存下降近18%,至八周低位923.8万桶.

也门招标寻购14万吨船期为4-6月的柴油,此前其已购买40万吨相同船期的柴油.

交易商称,巨大的需求已吸引了印度和新加坡的柴油.交易商指出,上周已有约2万桶柴油从新加坡出口到也门.

新加坡数据显示,4月8日将有约6万吨柴油从印度装船,运往亚丁.

消息人士称,与此同时,含硫500 ppm柴油的现货升水周四仍高于每桶2美元,受沙特(沙乌地)和越南需求支撑.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 136.85 0.12 0.09 136.73

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 136.62 0.06 0.04 136.56

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 137.84 0.08 0.06 137.76

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 138.71 0.05 0.04 138.66

4月柴油互换 GOSGSWMc1 136.70 0.09 0.07 136.61

5月柴油互换 GOSGSWMc2 136.64 0.03 0.02 136.61 (完)