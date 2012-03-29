(重温稿)〔港股业绩〕普拉达2011/12年净利优于预期,战略持续着重零售渠道

* 普拉达2011/12年净利优于市场预期

* 亚太市场增长亮眼

* 将持续着重零售渠道

* 去年首度进军俄罗斯及阿酋等国

路透香港3月29日电---意大利奢侈品集团普拉达(Prada)(1913.HK)周四公布年度净利优于预期.分析师表示,尽管欧洲宏观环境仍不稳,但来自于亚洲消费者的销售力道仍支撑普拉达今年成长动能.

普拉达表示,今年将在快速增长的市场,以及巴西、阿拉伯联合酋长国、摩洛哥、乌克兰等对该集团较新的市场开设新店.该品牌去年在17个国家增设75家新店,并首次进军俄罗斯及阿酋等国.

公司并称,去年全年零售渠道销售额按年增长37.6%,受益于公司新增75家直营门店.批发渠道销售额按年减5.2%,因意大利及欧洲市场情况相关.

"2012年策略重点主要在于零售渠道,而这将透过继续提升现有店舖及开设新店的另一主要计划实现."普拉达副主席Carlo Mazzi在公告里称.

分析师对此表示,普拉达着重在零售渠道以及亚太市场的战略正确,在中国为首的地区经济仍持续增长下,普拉达仍为奢侈品牌中亮眼的一员.

"中产阶层人口增加、人民币升值提高购买力以及年轻消费者需求增长,普拉达有望获益于急遽成长的奢侈品消费力道."星展唯高达在一份报告中说.

该投行给予普拉达买进评级,目标价在57港元.

去年6月成为香港第一家意大利上市公司的普拉达在收盘后公布,至2012年1月止的年度净利按年增长72.2%为4.32亿欧元,优于路透I/B/E/S综合分析师预估的4.158亿欧元;2011/12年集团营业额按年增24.9%至25.56亿欧元,每股盈利为0.17欧元.

营业额中,34.6%来自于亚太区,较上年同期增长了42.2%,为增长最快的地区.不含意大利的欧洲地区营收占比次之,为21.4%,增长幅度为19.9%.

普拉达除了主品牌Prada外,还有年轻活泼设计感的Miu Miu, 以及瞄准小众名贵鞋履消费者的Church's、Car Shoe;产品线自手袋、皮具、成衣、香水、眼镜配件皆见.

普拉达今日收盘涨1.75%至49.55港元,今年迄今涨约41%,表现远胜于大盘恒生指数.HSI的约12%.(完)

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