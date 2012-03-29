(重温稿)〔中港股业绩〕中石油2011年度净利略跌,炼油亏损尚难扭转

* 中石油去年净利按年跌5%符合预期

* 期内炼油业务亏损600亿元,进口天然气亏损214亿元

* 今年目标油气产量按年升2.8%

* 今年计划进口天然气283亿立方米

记者 雷美珍

路透香港3月29日电---受累炼油业务巨额亏损蚕食上游业务利润,中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)2011年全年净利按年下跌5%,今年首季炼油亏损情况有所改善,惟国内成品油价调价尚未到位.

中石油(601857.SS)总裁周吉平在记者会上表示,中国最近一次调价,国内成品油价对应的原油价格为每桶124美元,仍较进口原油价110美元低14美元.

"今年1-2月的炼油业务亏损情况有所改善,但是调价还没有到位."他说.

去年中石油的炼油业务由盈转亏600亿元人民币,比起其主要竞争对手兼亚洲最大炼油商中国石化(0386.HK)(600028.SS)的357.8亿元还要多,主要由于中石化加工劣质(重质、高硫)原油较多,因而减轻炼油成本负担.

周吉平说,中石油以进口轻质、低硫原油为主,故炼油成本较大,公司将加大炼厂扩建,以加大从中东进口劣质原油,降低成本.

分析师称,由于中石油仍然受到炼油业务以及进口天然气亏损的影响,预计今年首季业绩可能与去年第四季度相若.

中国自3月20日起上调成品油价格6-7%,为年内第二次上调.是次调价令国内成品油价格再创历史新高,且涨幅超出预期.[ID:nSB1440984] 国家发改委官员周三表示,今年要择机推出成品油价格改革方案,缩短调价周期.

公告显示,按照国际会计准则,中石油2011年1-12月净利为1,329.61亿元人民币,上年同期则为1,399.92亿元.根据汤森路透综合31名分析师预测,去年度净利为1,385.82亿元.

尽管油价上涨令勘探与开发业务利润按年增长42.8%,但去年中国抑通胀的举动令国内成品油价涨幅受到局限,致中石油炼油业务由盈转亏.此外,国内天然气价格较低,导致销售进口天然气、液化天然气累计亏损约214亿元.

"受国内成品油价格宏观调控、进口天然气进销价格倒挂以及税费增幅较大等因素影响,导致净利下滑."中石油董事长蒋洁敏在业绩报告中称.

周吉平称,今年将从中亚进口天然气241亿立方米,进口液化天然气(LNG)42亿立方米.而去年进口中亚和LNG分别155亿立方米和18.3亿立方米.

"进口天然气业务亏损是否进一步扩大,视乎中国的天然气定价机制改革情况."他说,去年广东和广西地区开展天然气价改试点,将逐步推向全国,相信这个实施需要一个过程,也要考虑各方面的承受能力.

他并称,中石油将全方位推动天然气的发展,同时计划2015年生产页岩气10亿立方米,煤层气40亿立方米,近年在致密气的开发亦取得突破性发展.

中石油并订出今年目标油气产量当量13.21亿桶油当量,比去年同期12.856亿桶油当量上升2.8%.

由于油价走高,中石油去年缴付的石油特别收益金升至1,025亿元,而改革后的资源税综合税率为4.7%.周吉平说,按照目前的物价水平,预计今年特别收益金将减少260亿元.

**四季度净利逊预期**

按路透的计算,中石油去年度第四季度净利为295.55亿元,比上年同期399.62亿元下降26%;并低于分析师预期的351.76亿元.

国际石油巨劈--艾克森美孚(XOM.N)、皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS此前公布四季度净利同比分别增长1.6%及14%.[ID:nSB1362246][ID:nSB1366254]

而中国主要竞争对手--中国石化四季度获利按年下跌23%至118.29亿元,但由于炼油亏损相对较少,全年计净利仍升2%.没有披露季度业绩的中国最大离岸油气生产商--中国海洋石油(0883.HK)受惠于油价上升,去年净利增29%.[ID:nSB1452778][ID:nSB1459744]

中石油并称,去年公司国内外原油总产量达到8.861亿桶,同比增长3.3%;可销售天然气产量约2.40兆立方英尺,同比增长7.9%.

业绩公布前,中石油H股收跌2.01%,报10.74港元;A股则跌1.62%,报9.71元人民币.(完)

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