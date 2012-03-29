(重温稿)〔香港个股〕廉署称拘捕一上市公司两高层,媒体指新地两主席助调查

* 新地开盘逾20分钟突然停牌,指涉股价敏感消息

* 同系两家公司亦告停牌

* 本地媒体指公司联席主席郭炳江和郭炳联到廉署助查

* 廉政公署证券拘捕"一间上市公司"两名高层和一前政府主要官员

记者 梁慧仪

路透香港3月29日电---香港廉政公署周四发布新闻稿指出,于今天拘捕"一间香港上市公司"的两名高层以及一名前任香港政府主要官员,怀疑他们涉嫌贪污.虽然廉署未点明是哪家公司,但市场自然将其与香港大型地产公司新鸿基地产(0016.HK)今日突然停牌一事相联系.

新地于早上9:51分突然暂停交易,随后两家附属公司--新意网(8008.HK)和数码通(0315.HK)亦告停牌.三家公司均表示,停牌以待刊发涉及股价敏感的公告.本地媒体其后报导,两名联席主席郭炳江和郭炳联,以及前政务司司长许仕仁被邀到廉署协助调查.

据香港电台引述消息指,廉署今早采取行动,邀请郭炳江和许仕仁返回廉署总部协助调查,而据香港有线电视所拍到的电视画面,郭炳联下午亦到廉署助查.

新地发言人此前接受路透查询时仅表示,暂时未有进一步消息可以公布.

由郭氏家族掌控的新地,市值逾2,900亿港元计,是亚洲最大的房地产商.并持有电讯服务供应商--数码通近67%股权,并持有从事资讯科技服务的新意网约74%股权,这两家公司的市值分别为171亿港元和26亿港元.

在2012年的《福布斯》香港富豪榜上,郭氏兄弟排行第三,居于长实(0001.HK)、和黄0013.HK主席李嘉诚,及恒基地产(0012.HK)主席李兆基之后.

**忧企业管治现危机**

郭炳江和郭炳联兄弟为新地的联席主席兼董事总经理.有分析员表示,假如证实涉案公司为新地,将对公司产生很大影响.

"协助调查与拘捕完全不同,(高层)被拘捕会令人质疑上市公司的企业管治,及之后会否再有其他问题出现,例如会否有诉讼影响公司."新鸿基金融资料研究部分析员苏沛丰称.

廉署表示,涉及的上市公司另一名高层人员以及其他四名人士,亦因涉嫌与这宗案件有关,较早前被廉署拘捕.

上周初,新地表示其执行董事陈钜源因怀疑涉及触犯防止贿赂条例的调查而被廉政公署拘留,董事局已成立了一个由一名执行董事及两名非执行董事组成的特别委员会,以处理廉政公署就对陈钜源的指控而正进行的调查,及一切因该调查可能产生及有关事宜.

陈钜源自1973年加入新地,专责收购土地及工程策划.郭炳江和郭炳联在公司内各有分工,二哥郭炳江主要负责建筑和工程部,而酷爱阅读的三弟郭炳联则主管法律及财务部门.

至于许仕仁于2005-07年间出任政务司司长,此前他曾出任新地的顾问.许仕仁今天亦辞去了友邦保险(1299.HK)独立非执行董事职务,即日生效.

新地大股东郭氏家族近年来颇多事端.这家家族色彩甚浓的华资大蓝筹,过去一直由郭炳湘、郭炳江和郭炳联三兄弟主理,但新地于2008年2月突然宣布时任主席兼行政总裁的郭炳湘因个人理由暂停休假.其后郭炳湘向香港法院申请临时禁制令,阻止董事局就辞退其职务的议案进行投票,其后法庭判定新地董事局可议决任何董事、人事的聘用或罢免的权力并没有限制.

郭炳湘遭罢免后,新地一度由郭氏兄弟母亲邝肖卿出任主席,直至去年9月,当时年届82岁的邝肖卿才将主席之位交予二子和三子郭炳江、郭炳联.

停牌前,新地早盘跌1.51%,报111.1港元;数码通和新意网则分别升2.22%和跌0.88%,报16.58港元及1.12港元.(完)