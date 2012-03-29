〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差终止跌势,但仍处在低位

路透新加坡3月29日电---亚洲石脑油裂解价差周四上涨,之前曾连跌五日,但较上周平均水平至少低出5%.跨月价差维持不变,上日曾跌至六周低位,反映出市场疲弱.

石脑油裂解价差报每吨147.95美元,为三日来最高.5月上半月/6月上半月跨月价差升水报每吨16.50美元.

本周韩国和马来西亚出手购买后,现货交易清淡.而台湾中油公司招标购买5.5万吨5月抵达的全馏分石脑油,周五将公布招标结构.

一位交易商说,"感觉市场正在走软,但5月亚洲缺乏来自西方的船货,料抑制价格跌幅."

"总体上终端用户需求目前仍然坚挺,因其库存或处在低位."

这是因为一些买家一直在因高价格而推迟购买.中东炼厂的维护也可能抑制供给,并支撑价格升水在高位.

汽油裂解价差上升0.53美元,至一个半月最高的每桶11.06美元,反映出欧洲汽油市场裂解价差的强劲,后者周三触及10个月高位.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1082.00 6.50 0.60 1075.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 117.97 0.70 0.60 117.27

97号现货汽油GL97-SIN 140.20 1.24 0.89 138.96

95号现货汽油GL95-SIN 137.10 -0.31 -0.23 137.41

92号现货汽油GL92-SIN 135.60 0.60 0.44 135.00 (完)