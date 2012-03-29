〔国际油市〕亚洲燃料油稍稍下滑,因供给充裕

路透新加坡3月29日电---亚洲燃料油现货升水周四稍稍承压,380-cst燃料油价差下滑至每吨3.00美元下方,为一周来首见,因市场供给充裕.

实货交易窗口连续第二日未见现货交易达成,380-cst燃料油的即期售价降至每吨较新加坡现货报价升水约2.00美元.

新加坡陆上燃料油库存升至约两年高位2,343.9万桶,较前一周上升138.3万桶.

IE的数据显示,来自西方的出口达到逾960,000吨,国企两周平均为800,000吨,这将本月西方船货流入量提升至稍低于300万吨的水平.

来自中东的供你也超过300,000吨,伊朗船货占到大约一半.

印度的进口也可观,约为90,000吨,不过该国炼厂迄今尚未出售4月末船货. (完)