〔国际油市〕亚洲燃料油稍稍下滑,因供给充裕

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透新加坡3月29日电---亚洲燃料油现货升水周四稍稍承压,380-cst燃料油价差下滑至每吨3.00美元下方,为一周来首见,因市场供给充裕.
实货交易窗口连续第二日未见现货交易达成,380-cst燃料油的即期售价降至每吨较新加坡现货报价升水约2.00美元.
新加坡陆上燃料油库存升至约两年高位2,343.9万桶,较前一周上升138.3万桶.
IE的数据显示,来自西方的出口达到逾960,000吨,国企两周平均为800,000吨,这将本月西方船货流入量提升至稍低于300万吨的水平.
来自中东的供你也超过300,000吨,伊朗船货占到大约一半.
印度的进口也可观,约为90,000吨,不过该国炼厂迄今尚未出售4月末船货. (完)
--编译 王洋;审校 侯向明
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
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