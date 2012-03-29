〔表格〕美国第四季税后企业获利增加1.1%,第三季确认为增加2.7%

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透3月29日电---美国商务部经济分析局周四公布,美国第四季税后企业获利增加1.1%,预估为增加2.6%.第三季确认为增加2.7%. 详细数据如下(经季节调整后百分比):
2011年 2011年 2011年
第四季 第三季 前值 全年 来自现行生产 0.9 1.7 1.7 7.9 企业所得税 -0.2 -2.2 -2.2 1.3 税后获利 1.1 2.7 2.7 9.9 (完) 浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI] --编译 侯向明;审校 王洋
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
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