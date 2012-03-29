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市场报道 | 2012年 3月 29日 星期四 21:46 BJT

〔美国股市〕开低,稍早美国公布一周初请失业金和第四季GDP数据

路透纽约3月29日电---美国股市周四开低,标准普尔500指数或将连续第三日下跌,因美国一周初请失业金数据未能达到市场的较高预期.

道琼工业指数.DJI盘初下跌35.11点,或0.27%,报13,091.10点.标准普尔500指数.SPX下跌4.91点,或0.35%,报1,400.63点.Nasdaq指数.IXIC跌17.52点,或0.56%,报3,087.44点.(完)

--编译 王洋;审校 侯向明

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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