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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 00:58 BJT

〔美国经济〕需美联储采取进一步行动的可能性不大--费城联储总裁普洛瑟

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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