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2012年 3月 29日 星期四 22:10 BJT
伦敦金1500定盘价为每盎司1,657.50美元,1030定盘价为1,655.75美元
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券商观点：中国1月资本外流显着放缓，人民币兑美元汇率双向波动加大--招商
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
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