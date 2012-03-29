〔国际油市〕4月14日止四周OPEC石油日均出口料将增加63万桶--分析师

券商观点：中国1月资本外流显着放缓，人民币兑美元汇率双向波动加大--招商
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
路透伦敦3月29日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至4月14日的四周内,石油日均出口料将增加63万桶.
根据Oil Movements提供的最新数据,截至4月14日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将增至2,399万桶,截至3月17日止四周每日原油出口量为2,336万桶.
该机构称,此次的增幅为2011年11月26日止四周以来最大.
Oil Movements的Roy Mason表示,出口增加主要受沙特推动.
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.
OPEC在去年12月14日会议上就每日3,000万桶的产量目标达成一致,为三年来首个新供应协议.(完)
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--编译 母红;审校 李军
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以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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