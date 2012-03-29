〔欧洲汇市〕英镑兑欧元走强,受助于欧债危机忧虑和并购消息

* 英镑兑欧元上扬,受助于并购消息和欧元区债务忧虑

* 法国的GDF出价60亿英镑收购Intl Power的剩余股份

* 英镑兑美元攀升,但远低于四个半月高位

* 疲弱的英国货币供应和信贷成长令英镑承压

路透伦敦3月29日电---英镑兑欧元周四走强,受助于西班牙公布预算前的欧元区债务忧虑,且有消息称,法国GDF Suez出价60亿英镑收购International Power的剩余股份.

英镑兑美元也走高,但涨幅受限,因最新公布的一系列英国经济数据疲弱,英镑/美元远低于本周稍早触及的四个半月高位.

周四公布的数据显示,英国抵押贷款批准宗数意外回落,货币供应量也录得创纪录最大单月跌幅.全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周四公布,英国3月房价按月跌幅为逾两年来最大.[ID:nSB1453548].

英国国家统计局周三的数据显示,2011年第四季国内生产总值(GDP)终值意外下修.[ID:nSB1459726].数据再度提醒投资人,英国经济仍难取得更具持续性的复苏.

欧元兑英镑EURGBP=D4回落0.5%,报0.8337英镑,从周三触及的两周高点0.8395回落.

分析师和交易商称,法国公用事业公司GDF Suez GSZ.PA出价收购其尚未持有的英国电力公司International Power IPR.L30%的股份可能提振对英镑的强劲需求.

部分市场人士称,对欧洲债务危机再度恶化的担忧可能在未来数周和数月削弱欧元.

在新一轮预算削减举措公布前一天,西班牙工人通过慢驶公共交通,和暂停工厂生产的方式抗议总理拉霍伊推行的全面改革.

英镑兑美元GBP=D4上扬0.15%,报1.5910美元,脱离前一日触及的低位1.5842美元,不过仍远离周二触及的四个半月高位1.6002美元.

分析师称,英镑突破1.60美元这一关键位并站稳将有困难,尤其是鉴于在该水准之上,200周移动均线目前切入位约1.6014美元有强大技术阻力.(完)

--编译 母红; 审校 于春红

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