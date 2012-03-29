〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因美农业部报告出炉前出现仓位调整

路透芝加哥3月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收低1%,在周五美国农业部3月种植和季度库存报告出炉前的仓位调整主导市场.

交易员指出有一波多头平仓,投资者在报告出炉前寻求轧平仓位.

指标5月大豆期货SK2盘中跌穿10日移动均线切入位,但在20日移动均线处寻得支撑.合约此前连跌三日.

摩根士丹利(Morgan Stanley)撤下了有关持有11月大豆合约SX2多头部位的建议,因担心农业部报告意外不利或引发市场大跌.

12月玉米/11月大豆价格比收报2.49,略低于指标的2.5水准,这一水准或令农民将部分本计划种植玉米的土地用于种植大豆.

路透访问25位分析师平均预计,今年美国大豆种植面积为7,539.3万英亩,高于上年的7,497.6万英亩.受访的17名分析师平均预期美国3月1日季度大豆库存为13.87亿蒲式耳,高于上年同期的12.49亿蒲式耳.

美国农业部公布,民间出口商报告向中国出售12万吨美国大豆,2011/12销售年度付运.

美国农业部周四公布的一周出口销售报告显示,上周美国大豆净出口量为59.23万吨,在预估的50-75万吨范围内.

未来一周到10天内,美国中西部及中部大平原谷物及大豆种植区少量降雨及温暖的天气料将持续,将提振2012年作物产量前景.

CBOT-5月大豆期货SK2收低12美分,报每蒲式耳13.55-1/2美元.5月豆粕合约SMK2跌2.7美元,报每短吨375.0美元.

5月豆油合约BOK2跌1.01美分,收报每磅53.59美分.

今日CBOT预估大豆成交量为244,216口,豆油成交量为140,438口,豆粕成交量为101,006口.

以下为CBOT农产品期货在1909GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 604.00 -16.25 -2.6% -6.6%

CBOT大豆Sc1 1355.50 -12.00 -0.9% 13.1%

CBOT豆粕SMc1 375.00 -2.70 -0.7% 21.2%

CBOT豆油BOc1 53.59 -1.01 -1.9% 2.9%

CBOT小麦Wc1 612.50 -18.25 -2.9% -6.2%

CBOT稻米RRc1 1490.00 16.00 1.1% 2.0%

EU小麦BL2H0 207.00 -4.25 -2.0% 2.2%

NYMEX原油期货CLc1 102.94 -2.47 -2.3% 4.2%

道琼工业指数.DJI 13,114 -13 -0.1% 7.3%

现货金XAU= 1656.80 -6.32 -0.4% 5.9%

欧元/美元EUR= 1.3287 -0.0025 -0.2% 2.6%

美元指数.DXY 79.1750 0.0490 0.1% -1.3%

波罗的海

干散货指数.BADI 930 8 0.9% -46.5%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)