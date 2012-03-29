〔芝加哥期市〕CBOT小麦急跌近3%,触及1月以来最低

路透3月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连跌第三日,触及近两个半月来最低,因投资者在美国政府公布作物种植报告前结清头寸.报告通常会引发剧烈的市场波动.

指标CBOT-5月小麦合约WK2急跌近3%.三日累计回落7.2%,为10月初以来最大三日跌幅.

小麦期价在所有关键技术水准之下交投.

美国农业部将于周五上午公布年度种植报告.交易商预计报告将显示,除硬粒小麦外,农户计划种植1,331.3万英亩春麦.

农业部周四公布的报告显示,上周出口销售小麦40.31万吨,低于预期的50-70万吨.

World Weather Inc的气象学家Andy Karst表示,料下周至未来10天,美国大平原将继续出现对小麦生长有利的少量降雨和温暖天气.

CBOT-5月小麦期货WK2收跌18-1/4美分,报每蒲式耳6.12-1/2美元.

CBOT小麦预估成交量为135,155口.(完)