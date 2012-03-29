〔芝加哥期市〕CBOT小麦急跌近3%,触及1月以来最低

韩国个股：法院宣布韩进海运破产
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
路透3月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连跌第三日,触及近两个半月来最低,因投资者在美国政府公布作物种植报告前结清头寸.报告通常会引发剧烈的市场波动.
指标CBOT-5月小麦合约WK2急跌近3%.三日累计回落7.2%,为10月初以来最大三日跌幅.
小麦期价在所有关键技术水准之下交投.
美国农业部将于周五上午公布年度种植报告.交易商预计报告将显示,除硬粒小麦外,农户计划种植1,331.3万英亩春麦.
农业部周四公布的报告显示,上周出口销售小麦40.31万吨,低于预期的50-70万吨.
World Weather Inc的气象学家Andy Karst表示,料下周至未来10天,美国大平原将继续出现对小麦生长有利的少量降雨和温暖天气.
CBOT-5月小麦期货WK2收跌18-1/4美分,报每蒲式耳6.12-1/2美元.
CBOT小麦预估成交量为135,155口.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。