〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,受在USDA数据公布前结清部位打压

路透3月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,在周五政府公布关键的种植及库存报告前,市场投机性结清多头部位且调整仓位.

在美国农业部周五稍早公布3月种植及季度库存报告前,平仓交易主导了市场.

25位分析师平均预计,今年美国玉米种植面积为9,472万英亩,为1944年以来最高.他们估计3月1日美国季度玉米库存为61.5亿蒲式耳,为五年来最低.

农业气象专家称,预计美国腹地作物天气正常及种植面积为近70年来最大,将使玉米产量创下近140亿蒲式耳的纪录高位.

未来一周至10天,美国中西部及大平原粮食和大豆种植区料将迎来小雨和温暖的气温,这将有利于2012年作物生产前景.

交易消息人士称,中国民间进口商已从美国太平洋西北沿岸购入大约36万吨将于5月及6月交货的美国玉米,这是2月底以来对中国的首次大宗销售.

美国农业部周四公布的一周出口销售报告显示,上周美国玉米出口净销售量为157,800吨,低于65至80万吨的预估区间.

民间出口商报告,2011/12销售年度销售12万吨的美国玉米至中国,另外2012/13销售年度还销售12万吨玉米,目的地不详.

5月合约低于所有主要移动均线切入位,九日相对强弱指标(RSI)为22.

5月CBOT玉米合约CK2收低16-1/4美分,报每蒲式耳6.04美元.

今日玉米成交量预估为398,431口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]