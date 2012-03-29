〔纽约汇市〕欧元走软但日圆攀升,市场关注西班牙预算

* 1.33美元之下的欧元止损单被触发

* 意大利公债标售需求强劲,但西班牙预算公布前市场态度谨慎

* 日圆继续攀升

路透纽约3月29日电---欧元兑美元和日圆周四走软,投资者在本周末西班牙预算公布前态度谨慎,因担忧欧元区主权债危机.

欧元最近几个交易日稳步走低,本周稍早触及近四周高位,受助于美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克表示,将继续执行宽松货币政策.

由于在未来几日欧元区将面临数个关键风险事件,投资者轧平头寸,富国银行驻纽约的汇市策略部主管Nick Bennenbroek表示.

"欧元有几天曾有不错的表现,"他说.

市场仍普遍存在更广泛的欧元抛售偏向,投资者现对部分升势进行获利了结,他补充说.

欧元兑美元EUR=回落0.2%,报1.3294美元,稍早跌至三日低位.

未来数日将发生的事件包括,西班牙公布预算,将显示政府收紧支出的程度,以及欧元区财长会议,预计会上决策者将上调两个救助资金的累积借贷上限.

西班牙预算是"一个非常冒险的游戏",卡加里Western Union Business Solutions的高级市场策略师Karl Schamotta表示.

一份撙节预算可能令公债市场释然.

"不过,现实是撙节举措将令成长放缓,并为该国未来的成长带来问题,"他说,"如果预算撙节的力度偏软,公债市场可能回落,市场人士担忧预算举措不足以解决该国财政问题."

对市场走势而言,这意味着未来波动性将增加,Schamotta表示.