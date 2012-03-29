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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 04:35 BJT

〔美国股市〕中国企业ADR引领跌势,因市场担心中国经济放缓的影响

路透纽约3月29日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周四收低,因市场担心中国经济放缓对企业的冲击可能较之前预期更甚.

中国指标股指周四跌逾1%,受银行和能源股下跌拖累.沪综指.SSEC创下1月16日以来最低收位.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌0.57%,纽约梅隆银行中国企业指数.BKCN下挫1.15%.

美股标准普尔500指数.SPX.INX微幅收低0.16%.

中海油(CEO.N)重挫2.5%,报201.30美元,兖州煤业(YZC.N)大跌2.1%,至21.01美元.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收低0.66%.欧洲绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3下挫1.24%,至三周低位1,059.21点.

银行股引领大盘下跌,德意志银行(DB.N)重挫2.8%,报49.51美元,巴克莱(BCS.N)大跌3.4%,至15.12美元.

纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA微跌0.03%.(完)

--编译 于春红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

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