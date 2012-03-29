〔加拿大股市〕触及11周低位,因银行及能源股表现疲弱

路透多伦多3月29日电---加拿大主要股指周四收低,盘中一度跌至近11周低位,油价疲弱带动能源股下跌,另外美国失业数据令人担心全球经济复苏步伐.

能源股下跌近1.0%,受油价连续第三个交易日下挫拖累,因不断有传言称,石油消费大国将释出战略石油储备,这引发了获利了结抛盘.

Canadian Natural Resources (CNQ.TO)跌1.1%,报32.46加元,Talisman TLM.TO大跌2.1%,至12.39加元.Encana (ECA.TO)重挫2.2%,报19.70加元.

基金经理称,美国经济数据也是打压全球股市下跌的重要因素.

上周美国初请失业金人数略微下降,但降幅不及预估,同时前周数据被上修.一些投资者称就业数据经过一段时间的改善,目前这些数据显示出令人担心的迟滞迹象.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低74.50 点,或0.6%,报12,339.36点,所有10大类股均收低,该指数盘中一度触及1月13日以来最低位12,194.53点.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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