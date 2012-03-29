〔全球金市〕金价小跌,季度末来临前削减跌幅

* 金价在下跌1%后反弹,至四日低位每盎司1,646美元

* 欧元走软,油价和股市下跌令金价承压

* 黄金/白银价格比接近两个月高位

路透伦敦/纽约3月29日电---金价周四小跌,在稍早下跌逾1%后削减多数跌幅,金价稍早跟随欧元,原油和股市走低,因投资者在季度末来临前抛售风险较高资产.

但分析师称,他们认为短时间内,金价注定将基本处于横盘区间内,因反平衡因素和相互矛盾的经济数据彼此抵消.

1850GMT,现货金XAU=日内跌0.4%,报每盎司1,656.46美元,连跌第三日.午盘附近一度触及3月23日以来最低1,646美元.周二曾升至两周高位.

美国4月期金GCM2回落5.60美元,收于每盎司1,654.90美元.

芝加哥Vision Financial Markets金属交易部门的董事David Meger和其他一些人士预计金价将保持横盘走势,而部分分析师则表示,如跌穿1,650美元,金价将进一步走低.

"我们预计今年的黄金均价为每盎司1,450美元,因此,我们对金价上行困难并不感到意外,"Natixis商品研究部主管Nic Brown称,"我们认为,随着时间的推移,金价可能进一步走低."

美元走强令金价承压.欧元兑美元和日圆走低,投资者在周末西班牙公布预算前感到不安,且市场对欧元区主权债危机的担忧挥之不去,这促使投资者抛售欧元.

布兰特原油期价连续第三日走低,美国股市也收跌,因美国上周初请失业金人口数据令人失望.

市场还关注全球最大的黄金进口国印度的实货需求.交易商称,印度珠宝商的示威已进入第13天,印度需求依然疲弱.

瑞银将2012年黄金均价预期从之前的每盎司2,050美元下调至1,680美元,央行称,这部分反应了黄金在今年首季的表现.

今日尾盘,现货银XAG=小涨0.04%,报每盎司32.05美元,稍早跌至31.61美元.黄金/白银价格比为52,接近两个月高位.

现货铂金XPT=跌0.5%,报每盎司1,623.70美元.现货钯金XPD=挫0.1%,报每盎司641.42美元.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今

/收盘 涨跌%

COMEX白银期货 SIK2 31.816 0.000 0.0% 14.0%

COMEX钯金期货 PAM2 646.35 0.00 0.0% -1.5%

现货金 XAU= 1656.46 -6.66 -0.4% 5.9%

现货银 XAG= 32.05 0.04 0.1% 15.7%

现货铂金 XPT= 1623.70 -6.23 -0.5% 16.5%

现货钯金 XPD= 641.42 -0.91 -0.1% -1.7%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 母红;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=