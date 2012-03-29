〔东京汇市〕日圆盘初脱离数周高点,上涨动能消退

2144GMT---日圆兑许多货币周五在亚洲交易时段盘初脱离数周高点,因上涨动能消退.市场此前突破多道关键水准以触发止损单后,现在似乎希望了结一些获利.

美元/日圆JPY=报82.45日圆,此前触及三周低点81.90.欧元/日圆EURJPY=R报109.65日圆,之前低见108.73.澳元/日圆AUDJPY=R则报85.58,在跌至六周低位84.55后扳回部分失地.

市场似乎也在利用日圆走强之机,因为在日本财年即将结束之际,海外资金汇回日本的操作达到顶峰.

投资者注意力目前转向西班牙的预算以及欧元区财长会议,目前西班牙债券再度承压.

今日将有多项日本数据出炉,但市场极少关注这几项数据.中国周日发布的制造业调查也受到关注,用于评估该国经济放慢的程度.(完)

--编译 徐文焰;审校 张明钧

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]