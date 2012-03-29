〔东京汇市〕日圆盘初脱离数周高点,上涨动能消退

投行观点：法国巴黎银行将巴西淡水河谷目标价从6.3美元上调至8.4美元
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2144GMT---日圆兑许多货币周五在亚洲交易时段盘初脱离数周高点,因上涨动能消退.市场此前突破多道关键水准以触发止损单后,现在似乎希望了结一些获利.
美元/日圆JPY=报82.45日圆,此前触及三周低点81.90.欧元/日圆EURJPY=R报109.65日圆,之前低见108.73.澳元/日圆AUDJPY=R则报85.58,在跌至六周低位84.55后扳回部分失地.
市场似乎也在利用日圆走强之机,因为在日本财年即将结束之际,海外资金汇回日本的操作达到顶峰.
投资者注意力目前转向西班牙的预算以及欧元区财长会议,目前西班牙债券再度承压.
今日将有多项日本数据出炉,但市场极少关注这几项数据.中国周日发布的制造业调查也受到关注,用于评估该国经济放慢的程度.(完)
--编译 徐文焰;审校 张明钧
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路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。