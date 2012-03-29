《综述》美国第四季收入呈现上升趋势,料将提振消费支出

* 第四季经济成长环比年率终值仍为3%

* 实质可支配收入增幅从1.4%提高至1.7%

* 一周初请失业金人数减少5,000人至四年低点

路透华盛顿3月29日电---美国第四季家庭收入增速较原先认为的更快,因就业市场更趋稳固.这有可能支撑消费者支出.

商务部周四公布,第四季经季节调整后的实质可支配收入年率增至11.73万亿美元,较前值高出106亿美元.

虽然第四季国内生产总值(GDP)环比年率终值仍为成长3%,但以收入来衡量,经济增长率可达4.4%,为2010年第一季以来最快.

"这可能表明经济中有一些地方的情况要强于GDP数据所反映的,"PNC Financial Services资深经济分析师Gus Faucher说.