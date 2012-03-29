《综述》美国第四季收入呈现上升趋势,料将提振消费支出

券商观点：中国1月资本外流显着放缓，人民币兑美元汇率双向波动加大--招商
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
* 第四季经济成长环比年率终值仍为3%
* 实质可支配收入增幅从1.4%提高至1.7%
* 一周初请失业金人数减少5,000人至四年低点
路透华盛顿3月29日电---美国第四季家庭收入增速较原先认为的更快,因就业市场更趋稳固.这有可能支撑消费者支出.
商务部周四公布,第四季经季节调整后的实质可支配收入年率增至11.73万亿美元,较前值高出106亿美元.
虽然第四季国内生产总值(GDP)环比年率终值仍为成长3%,但以收入来衡量,经济增长率可达4.4%,为2010年第一季以来最快.
"这可能表明经济中有一些地方的情况要强于GDP数据所反映的,"PNC Financial Services资深经济分析师Gus Faucher说.
多位经济分析师表示,国内总收入在第三季上升2.6%之后依然取得强劲增长,表明雇佣增加.
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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