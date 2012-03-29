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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 07:21 BJT

〔韩国数据〕2月工业生产较前月增长0.8%,增幅大于预期

路透首尔3月30日电---韩国周五公布的数据显示,该国2月经季节调整的工业生产较1月成长0.8%,优于市场预期,并缓解了对中国经济成长放缓及内需低迷的担忧.

韩国国家统计局数据显示,2月衡量矿业、制造业、电力及天然气产业增加值的工业生产指数,较上年同期成长14.4%.

路透调查预估中值为2月经季节调整工业生产较1月增加0.4%,较上年同期则成长11.0%.

2月服务业产出经季节调整后较前月上升0.9%.(完)

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--编译 戴素萍;审校 杜明霞

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