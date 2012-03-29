〔韩国数据〕2月工业生产较前月增长0.8%,增幅大于预期

券商观点：中国1月资本外流显着放缓，人民币兑美元汇率双向波动加大--招商
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
路透首尔3月30日电---韩国周五公布的数据显示,该国2月经季节调整的工业生产较1月成长0.8%,优于市场预期,并缓解了对中国经济成长放缓及内需低迷的担忧.
韩国国家统计局数据显示,2月衡量矿业、制造业、电力及天然气产业增加值的工业生产指数,较上年同期成长14.4%.
路透调查预估中值为2月经季节调整工业生产较1月增加0.4%,较上年同期则成长11.0%.
2月服务业产出经季节调整后较前月上升0.9%.(完)
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--编译 戴素萍;审校 杜明霞
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以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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