〔货币市场〕季末买盘压低美国国库券收益率,欧洲银行间利率亦下滑

路透纽约3月29日电---短期美国公债收益率(殖利率)周四在季度末买盘扶助下跌至近期低点,不过仍高于1月水准,因不断有资金流出货币基金,且美国联邦储备理事会(美联储,FED)卖出短期公债.

三个月期国库券收益率US3MT=RR下跌近1个基点,到7.37个基点,为3月6日来最低,一个月期国库券US1MT=RR收益率跌至2.29个基点,为1月25日来最低.

投资者通常会在季度末转求避险,然后在新的一季重新开始购买高风险资产.

美国联邦基金实际利率USONFFE=GCMN跌至13个基点,周三为14基点.

三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)USD3MFSR=周四亦下滑,定盘报0.46815%,为去年11月来最低.该利率脱离年初时约58个基点的水准,但较2011年中期25个基点左右的水平有所上升.

美国短期公债收益率虽然周四下滑,但仍保持在近期高位附近,很多因素正对债市构成打压,或将令收益率保持在较高水平.

短债购买大户--美国货币基金最近一周继续有资金流出,Money Fund Report周三显示,最近一周货币基金资产规模减少97.7亿美元,至2.585万亿(兆)美元.

美联储周四也卖出86.22亿美元短债,作为卖短买长计划(Opretion Twist)的一部分.

回购市场一个潜在风险因素可能是,财政部是否会考虑冲销式量化宽松.该举措是指通过逆回购等公开市场操作,来吸收银行准备金,抵消购买债券所带来的通胀风险.

普通担保品支持的隔夜回购利率周四约为18个基点,周三约收在10个基点.

三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=跌至0.783%,为2010年7月初以来最低,因流动性过剩且利率料在长期处于纪录低点.(完)

--编译 程琳;审校 郑茵

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