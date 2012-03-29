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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 06:36 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上升,海岬型船运指数保持坚挺

路透3月29日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四进一步上涨,大型海岬型船舶运费保持坚挺,因大西洋铁矿石船运活动强劲.

整体指数攀升8点或0.87%,至930点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

"大西洋船费增长明显,尤其是巴西-中国船费."船运经纪商FIS研究主管Peter Norfolk说道.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI连涨第二日,升1.84%至1,386点,受益于中国对铁矿石需求增加.

Norfolk说道:"铁矿石现货价格最近一直被推高,暗示远东对铁矿石进口会有更多需求,中国的买兴更加活跃."

铁矿石价格续升,至逾五个月来最高,因矿商押注中国钢铁生产强劲.

海岬型船舶日均获利升至4,940美元.

波罗的海巴拿马船运价指数.BPNI上升0.38%至1,040点,日均获利跌至8,348美元.

该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)

--编译 孙茉莉;审校 张荻

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