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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 06:41 BJT

《日本重要政经日程》--3月30日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月29日(四)

2330 - 2月失业率

2330 - 2月所有家庭支出

2330 - 2月全国消费者物价指数(CPI)及3月东京CPI

2350 - 2月工业生产

3月30日(五)

-- - 意大利总理蒙堤访日

-- - 内阁会议后财务大臣安住淳召开记者会

0030 - Fast Retailng (9983.T)旗下最大g.u.门市开幕剪彩典礼

0430 - 2月油品数据

0500 - 2月房屋开工及营建订单

0700 - JX Holdings (5020.T)公布4月原油炼制计画

0800 - 东京电力(9501.T)宣布2012/13年供需计画

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张明钧;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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